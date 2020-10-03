Индия и Франция обсудили партнерство в освоении космоса. Страны договорились создать совместный наземный космический центр во Французской Гвиане. Стороны будут сотрудничать в подготовке полета на орбиту первого индийского пилотируемого корабля «Гаганьян». В Нью-Дели планируют запустить его в космос в 2022 году. В 1979 году Индия успешно вывела на околоземную орбиту свой первый спутник и стала седьмой по счету космической державой. Первый индийский космонавт Ракеш Шарма совершил полет в 1984 году на советском корабле.