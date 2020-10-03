Завершена дешифровка черных ящиков упавшего на Украине Ан-26

Расшифровка черных ящиков Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области, закончилась. Удалось восстановить почти половину полета.

Главный инспектор минобороны Украины Игорь Воронченко заявил, что полученные данные засекречены. Также завершилась ДНК-экспертиза тел погибших. Позднее аналитики смоделируют полет и падение Ан-26.

Самолет разбился 25 сентября в Харьковской области. Военно-транспортное воздушное судно выполняло учебный полет. Погибли 26 из 27 членов экипажа и пассажиров — курсантов Харьковского университета ВВС Украины. Командир экипажа сообщал об отказе левого двигателя менее чем за семь минут до падения.