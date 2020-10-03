Россияне предпочитают покупать книги в онлайн-магазинах, такие выводы содержатся в исследовании одного из крупнейших банков нашей страны. Средний чек виртуальных покупок — 1102 рубля. В офлайн-магазинах за один поход отдают 733 рубля.

Больше всех на книги тратятся клиенты от 41 года до 50 лет, в среднем, они покупают книги на сумму 958 рублей. Наименьшее число книголюбов среди россиян в возрасте 21–30 лет. Самая большая динамика среднего чека у покупателей до 21 года. В прошлом году они тратили на покупки на 59% меньше.