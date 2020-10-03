Прокуратура проверила обстоятельства обрушения Дома Зорга в Самаре

Прокуратура Самарской области провела проверку по факту обрушения стены объекта культурного наследия «Дом Векчулина (уточненное наименование «Дом К.М. Зорга)» в столице региона, а СК решает вопрос с возбуждением уголовного дела. После инцидента без жилья остались 17 семей.

В начале сентября произошло обрушение угла южного и восточного дворовых фасадов дома №153 на улице Галактионовской. Сотрудники управления охраны объектов культурного наследия Самарской области выявили проведение несогласованных земляных работ, которые привели к повреждению. Ранее здание было в удовлетворительном состоянии, сообщает НИА «Самара».

«Установлено, что должностными лицами РЭУ №3 информация о техническом состоянии данного многоквартирного дома в органы местного самоуправления Ленинского района в установленные сроки не направлялась», — отметили в прокуратуре региона.