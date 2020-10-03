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Женщины и молодёжь в Европе чаще теряют работу из-за пандемии

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Женщины и молодёжь в Европе чаще теряют работу из-за пандемии, следует из данных, опубликованных телеканалом Евроньюс. В августе 2020 года число безработных достигло 15,5 млн человек, это более 7% трудоспособного населения. За последние месяцы работу потеряли ещё 238 тыс.европейцев.

Летом этого года под сокращение попали 64 тыс. граждан ЕС до 25 лет. Среди женщин уровень безработицы только за месяц увеличился на 0,1%, в то время как у мужчин показатели остались прежними. По прогнозам экономистов в ближайшие месяцы в Европе уровень безработицы продолжит расти из-за второй волны коронавируса и ужесточения ограничений.

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