Нейросеть обнаружила свежие кратеры на Марсе

Нейросеть нашла на фото Марса свежие кратеры. Искусственный интеллект анализировал фото, сделанные марсианским разведывательным спутником. Возраст найденных углублений на поверхности составляет примерно 5–10 лет.

4-метровые кратеры образовались из-за падения метеорита. Ученые технологического университета Джорджии отметили, что их цель — встроить нейросеть в аппараты, исследующие планету. Тогда ИИ мог бы сразу отбирать интересные фото для специалистов.

Сейчас зонды направляют все материалы на Землю, в итоге на анализ снимков уходит много времени.