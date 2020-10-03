Инспектор застрелил нарушителя в Ставропольском крае

Инспектор ДПС застрелил нарушителя в Ставропольском крае. Подробности инцидента сообщает канал РЕН ТВ 3 октября.

По предварительным данным, мужчина не остановился по требованию патруля. За ним устроили погоню. Когда нарушителя стали вытаскивать из машины, он стал драться с полицейскими и схватил какой-то предмет. Инспектору показалось, что это пистолет, и он выстрелил в сторону задержанного. Пуля попала в грудь.

Пострадавший умер до приезда врачей.

Экспертиза устанавливает, было ли у задержанного оружие и делал ли полицейский предупредительные выстрелы.

Против полицейского возбуждено дело о превышении полномочий.

В начале сентября в Казани главу отдела полиции отстранили от службы после стрельбы по подчиненным. Против него возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.