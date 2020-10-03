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Путин и Мишустин поздравили Джигарханяна с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил актера и режиссера Армена Джигарханяна с 85-летием. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля в субботу, 3 октября.

«Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы», — говорится в сообщении. Такой профессиональный путь достоин глубокого признания, отметил Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Джигарханяна с юбилеем, сообщает пресс-служба правительства.

«Вас, гениального актера, замечательного режиссера, любят миллионы людей. Широкий творческий диапазон, поразительная откровенность в кадре и на сцене позволяют Вам быть органичным в комедии и в драме», — говорится в поздравительной телеграмме. У каждого зрителя есть любимый фильм с Джигарханяном, отметил Мишустин.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 в Ереване. Окончил Ереванский художественно-театральный институт в 1958 году. Со студенческих лет играл на сцене Ереванского русского драматического театра, затем перешел в московский театр имени Ленинского комсомола, потом в театр имени Маяковского, затем создал в Москве собственный театр. В кино дебютировал в 1960 году, сыграл в общей сложности более 250 ролей, также много работал в дубляже и озвучке. Преподавал актерское мастерство во ВГИКе

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