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В Нагорном Карабахе заявили о 3 тыс. погибших азербайджанских военнослужащих

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В Нагорном Карабахе заявили о 3 тыс. погибших азербайджанских военнослужащих. Пресс-секретарь президента непризнанной республики заявил, что для вывоза тел пока ничего не делается. В Баку информацию не прокомментировали. К перемирию стороны призвали сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Представители России, Франции и США отмечают: перерыв необходим для гуманитарной цели — вывоза останков погибших. Власти Франции рекомендовали своим гражданам не посещать Армению из-за обстрелов артиллерии.

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики включили сирену воздушной тревоги. Несколько сел, находящихся недалеко от линии соприкосновения, эвакуированы из-за обстрелов, эвакуации в Степанакерте нет. Министерство обороны Армении сообщило в пятницу о том, что все атаки противника в Нагорном Карабахе отбиты, уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Ранее стало известно, что Азербайджан нанес три ракетных удара по Степанакерту. Сообщается об одном погибшем. В городе много разрушенных зданий. Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами и волонтером из США попал под артобстрел в Карабахе, пострадавших нет. Минобороны Армении заявляет о массовых разрушениях в Степанакерте. Снаряд попал и в здание МЧС. Ереван сообщает о 10 раненых спасателях.

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