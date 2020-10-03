Причиной лесных пожаров в Калифорнии может быть глобальное потепление

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили 1,6 млн га земли. Жертвами стихийного бедствия стал 31 человек. Из-под контроля вышли два очага в Северной Калифорнии. Дополнительные группы пожарных выехали к Сан-Франциско. Неподалеку от города наблюдают густой дым от огня. Пожары в штате в этом году называют рекордными.

Синоптики прогнозируют усиление ветра в ближайшие дни. В Лос-Анджелесе и Сан-Диего ожидается сильная жара. Дождей в ближайшие семь дней не будет. Погода поспособствует распространению пламени.