Полузащитник «Вольфсбурга» Штеффен заболел коронавирусом

Полузащитник «Вольфсбурга» Ренато Штеффен заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

28-летний швейцарец самоизолируется дома и не примет участие в матче против «Аугсбурга» 4 октября.

23 сентября стало известно о положительном тесте на коронавирус полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Сообщалось, что ПЦР-тесты могут быть ошибочными и футболист ждет результатов повторной проверки.

Позже клуб опроверг информацию о заболевании спортсмена и заявил, что и у игроков, и у сотрудников тесты были отрицательными, передает «Спорт-Экспресс».