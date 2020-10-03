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Полузащитник «Вольфсбурга» Штеффен заболел коронавирусом

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Полузащитник «Вольфсбурга» Ренато Штеффен заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

28-летний швейцарец самоизолируется дома и не примет участие в матче против «Аугсбурга» 4 октября.

23 сентября стало известно о положительном тесте на коронавирус полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Сообщалось, что ПЦР-тесты могут быть ошибочными и футболист ждет результатов повторной проверки.

Позже клуб опроверг информацию о заболевании спортсмена и заявил, что и у игроков, и у сотрудников тесты были отрицательными, передает «Спорт-Экспресс».

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