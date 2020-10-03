Австралиец помылся под дождем во время шторма

В Австралии мужчина помылся под дождем во время шторма, пишет The Sun в Twitter в субботу, 3 октября.

Местный житель Пол Уильям Робинсон не испугался экстремальной погоды и смело выбегал на улицу, подставляя свое тело льющемуся с крыши водяному потоку. Как отмечает издание, Робинсон, столкнувшись со штормом, занял философскую позицию и решил «принять душ в бурях жизни».

Australian man enjoys an outdoor rainwater shower during freak storm pic.twitter.com/4pBXN4ejDB — The Sun (@TheSun) October 3, 2020

В апреле экстремал из Пятигорска самоизолировался в гамаке на высоте 5 м.