Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая будет участвовать в парламентских выборах 31 октября.

Как сообщает портал ERR, 1 октября всего заявку на участие подали 58 политических партий и два блока.

Отмечается, что партия Саакашвили, который сам в настоящее время занимает пост главы комитета реформ Украины, будет участвовать в выборах, объединившись с еще несколькими политсилами в блок «Сила в единстве».

82-летний Кикабидзе идет в политику впервые.

В 2008 году Кикабидзе прекратил концертную деятельность в России и отказался от ордена Дружбы, которым был награжден летом того же года.