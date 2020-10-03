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Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

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Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая будет участвовать в парламентских выборах 31 октября.

Как сообщает портал ERR, 1 октября всего заявку на участие подали 58 политических партий и два блока.

Отмечается, что партия Саакашвили, который сам в настоящее время занимает пост главы комитета реформ Украины, будет участвовать в выборах, объединившись с еще несколькими политсилами в блок «Сила в единстве».

82-летний Кикабидзе идет в политику впервые.

В 2008 году Кикабидзе прекратил концертную деятельность в России и отказался от ордена Дружбы, которым был награжден летом того же года.

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