В США женщина лишилась выигрыша в лотерею из-за работы почты

В США победительница лотереи лишилась выигрыша из-за того, что почта потеряла ее лотерейный билет, сообщает Fox News.

Летом жительница штата Флорида Сью Берджесс выиграла $1 тыс. (около 80 тыс. руб). Чтобы получить свой выигрыш, женщине необходимо было обратиться в местный филиал лотереи, однако он был закрыт из-за пандемии.

Тогда она воспользовалась вторым вариантом – отправила билет по почте в штаб-квартиру лотереи заказным письмом. Отправление достигло почтового отделения в Таллахасси 12-го августа, однако потом его следы теряются.

По словам организаторов лотереи, билет так и не дошел до офиса компании, в связи с чем они не могут выплатить выигрыш Берджесс. Разочарованная женщина обратилась на почту, однако получила лишь извинения.

Согласно условиям лотереи, невыплаченный выигрыш достается другому участнику, однако в случае с Берджесс организаторы пошли на уступки. Они заявили, что в случае, если письмо будет найдено, а штамп подтвердит, что задержка произошла не по ее вине, женщина получит денежный приз.

В августе сообщалось, что англичанин Дэвид Адамс сорвал джекпот в лотерею, выиграв £1 млн через 24 часа после увольнения. На полученный выигрыш он с семьей уже запланировал посетить Канаду, где живут их родственники, и купить автомобиль.