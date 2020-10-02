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Началась проработка вопроса строительства дороги Кисловодск — Адлер

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Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил проработать возможность строительства трассы, соединяющей города Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) и курорты Краснодарского края. Поручение дано Минприроды России, Минтрансу России и Минэкономразвития России. О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 30 октября, пишет ТАСС.

Вопрос строительства дороги Кисловодск — Адлер в течение нескольких лет обсуждается в регионах и на федеральном уровне. Ранее Росавтодор рассматривал два варианта будущей трассы от Кавказских Минеральных вод на побережье Краснодарского края: по маршрутам Кисловодск — Адлер и Черкесск — Адлер.

Действующий маршрут из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь вдвое, отмечают «Кубанские новости».

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