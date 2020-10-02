Отцам детей от суррогатных матерей могут предъявить обвинение

В Кремле потребуют разъяснений по делу о торговле младенцами. Ранее в СМИ появилась информация, что планируются аресты отцов детей от суррогатных матерей. Фигурантам могут предъявить обвинение в покупке детей. По закону ЭКО — это медпомощь при бесплодии. Адвокат обвиняемых информацию о намерениях СК подтвердил.

Уголовные дела о торговле детьми возбудили в январе. В квартире в Одинцово нашли тело младенца от суррогатной матери. В рамках расследования задержаны восемь человек. Среди арестованных врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.