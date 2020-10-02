В Красноярске появится «Красноярская технологическая долина»

Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства о создании особой экономической зоны в Красноярске. Она будет промышленного типа. Название уже есть — «Красноярская технологическая долина». Там планируется производить оборудование для добывающих отраслей и металлургии, а также продукцию авиа- и машиностроения.

Участие в проекте уже подтвердили шесть потенциальных компаний-резидентов. Они намерены инвестировать в развитие производств «Красноярской долины» 6 млрд 600 млн рублей и создать не менее 1700 рабочих мест. В общей сложности они приняли более 800 компаний-резидентов, привлекли инвестиций на сумму 445 млрд рублей и создали 40 тыс. рабочих мест.