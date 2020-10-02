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Пугачева сообщила о смерти Александра Кальянова

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На 74-м году жизни скончался музыкант Александр Кальянов. Об этом 2 октября на своей странице в Instagram сообщила певица, народная артистка СССР Алла Пугачева.

«Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное», — написала артистка.

Кальянов многие годы работал в коллективах в качестве звукорежиссера. Как певец он дебютировал в 1988 году на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе». В видеоклипе, снятом на композицию, — Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Владимир Кузьмин и другие звезды эстрады.

Музыкант трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

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