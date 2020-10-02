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Суд не стал арестовывать замглавы московского СИЗО-5

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Головинский районный суд Москвы не стал арестовывать замначальника столичного СИЗО-5 Сергея Мацкевича, обвиняемого в растрате. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова в пятницу, 2 октября.

«В удовлетворении ходатайства отказано», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

Мацкевич был задержан накануне. Следствие считает его причастным к краже продуктов, предназначенных для арестантов, на сумму 15 тыс. рублей, произошедшей 5 августа.

29 сентября суд арестовал депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и грозит до 10 лет лишения свободы.

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