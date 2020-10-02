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Боевые ламы пополнили армию Аргентины

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Новое подразделение аргентинской армии будет работать с боевыми ламами. Таким образом, военные Аргентины вспомнили опыт предков, сообщает 2 октября телеканал РЕН ТВ.

Ряды военнослужащих пополнили 20 специально обученных лам. Животные будут доставлять тяжелые грузы по узким тропам в Андах. Некоторые из них уже прошли подготовку.

В настоящее время на службе ВМС США есть самые большие подразделения дельфинов и морских львов. С 2010 года эти животные несут постоянную охрану военно-морской базы атомных субмарин Китсап. Кроме охраны морские львы и дельфины используются военными для обнаружения мин и других потенциально опасных объектов.

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