Советницу Дональда Трампа обвинили в сексуальных домогательствах. Телеканал Fox News заплатил $4 млн, чтобы скандал остался в тени. Об этом пишет американская пресса со ссылкой на свои источники. В 2018 году ведущая Кимберли Гилфойл внезапно покинула Fox News без объяснения причины. Как стало известно позже местным газетам, женщина приставала к своему личному помощнику. Сейчас Гилфойл встречается с сыном Трампа и работает в предвыборном штабе действующего президента.