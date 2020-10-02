Автобусы пустят до «Самара Арены» в день матча ФНЛ

В день матча «Крылья Советов» — «Алания» в Самаре организуют дополнительные автобусы к стадиону «Самара Арена», где будет проходить игра. Она состоится 4 октября в рамках 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Начнется матч в 16:00.

Для тех болельщиков, которые приедут на личных автомобилях, сделают бесплатными Северную и Восточную парковки. Въехать на Южную парковку можно будет до 15:00, но только тем, у кого есть билет на матч. После 15:00 стоянка будет доступна для зрителей с автопропуском.

К стадиону пустят четыре трамвайных маршрута. Работу автобусов, которые проходят по Московскому шоссе, усилят для подвоза зрителей к стадиону и вывоза их после окончания игры, пишет НИА «Самара».