Прямой эфир

Липецкие аграрии заканчивают сбор урожая яблок поздних сортов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области заканчивается сбор яблок поздних сортов. Его ведут сотрудники 10 садоводческих хозяйств в восьми районах. Сейчас собрано около 37 тыс. т.

Выдавливают по капле: как Молдавия борется с рекордной засухой
Фермеры похоронили глиняную куклу и митингуют на тракторах

По словам губернатора Игоря Артамонова, которые приводит Lipetskmedia, липецкие яблоки пользуются огромным спросом по всей России. Местные власти уделяют большое внимание развитию промышленного производства, увеличению площади посадок и объемов производства качественной продукции. Главную роль в этом играет применение современных технологий.

Так, в Лебедянском районе Агрофирма имени 15 лет Октября собрала более 90% урожая. Норма за смену для одного сборщика — 2 т яблок. Многие приезжают из других регионов, но решают остаться, поскольку их привлекает достойная зарплата, бесплатное питание и служебное жилье, пишет агентство со ссылкой на работников.

Отмечается, что на качество урожая влияет то, что яблоки выращивают по новым технологиям. А перед тем как попасть в ящик для отправки, плоды отбирают в сортировочном цехе. Для этого используется специальная аппаратура.

Кроме того, предприятие имеет несколько современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой. Яблоки хранят в герметичной камере, в которой снижается содержание кислорода и повышается уровень углекислого газа. Благодаря этому яблоки долго остаются свежими.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020