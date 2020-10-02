Липецкие аграрии заканчивают сбор урожая яблок поздних сортов

В Липецкой области заканчивается сбор яблок поздних сортов. Его ведут сотрудники 10 садоводческих хозяйств в восьми районах. Сейчас собрано около 37 тыс. т.

По словам губернатора Игоря Артамонова, которые приводит Lipetskmedia, липецкие яблоки пользуются огромным спросом по всей России. Местные власти уделяют большое внимание развитию промышленного производства, увеличению площади посадок и объемов производства качественной продукции. Главную роль в этом играет применение современных технологий.

Так, в Лебедянском районе Агрофирма имени 15 лет Октября собрала более 90% урожая. Норма за смену для одного сборщика — 2 т яблок. Многие приезжают из других регионов, но решают остаться, поскольку их привлекает достойная зарплата, бесплатное питание и служебное жилье, пишет агентство со ссылкой на работников.

Отмечается, что на качество урожая влияет то, что яблоки выращивают по новым технологиям. А перед тем как попасть в ящик для отправки, плоды отбирают в сортировочном цехе. Для этого используется специальная аппаратура.

Кроме того, предприятие имеет несколько современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой. Яблоки хранят в герметичной камере, в которой снижается содержание кислорода и повышается уровень углекислого газа. Благодаря этому яблоки долго остаются свежими.