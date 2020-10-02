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Теннисные корты построят около стадиона «Калининград»

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В Калининграде рядом с одноименным стадионом планируют построить теннисные корты и тренировочную стенку. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обустроить площадку размером 36 на 36 м с резиновым покрытием. На этой территории будут созданы два корта, рядом — тренировочная теннисная сетка. Общая площадь благоустройства составляет свыше 1,2 тыс. кв. м, уточняет «Калининград.Ru».

На реализацию проекта готовы потратить 10,5 млн рублей. Исполнителя планируют выбрать 26 октября.

В конце сентября в калининградском микрорайоне Чкаловск стартовали работы по благоустройству территории вокруг водоема в районе улицы Беланова и очистке притока реки Голубой. Основная часть средств на эти цели выделена по программе приграничного сотрудничества Россия–Польша. Общественное пространство планируют привести в порядок до мая 2021-го.

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