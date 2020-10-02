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Соединяющую районы дорогу построили в Рязанской области

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В Рязанской области построили новую дорогу, соединяющую Сасовский и Чучковский районы региона. Соответствующая информация размещена на сайте правительства области.

Речь идет о трассе между селами Чубарово и Церлево. До этого времени прямого сообщения между ними не было, уточняет РИА «7инфо».

Протяженность новой дороги составила более 5 км. Ранее водителям приходилось делать крюк в 90 км, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой.

Стоимость строительства превысила 160 млн рублей. Подрядчик дал пятилетнюю гарантию на асфальтовое покрытие и восьмилетнюю — на земляное полотно.

В ближайшее время в Чучковском районе планируют привести в порядок более 20 км дороги от райцентра до границы района, проходящей через Церлево.

В сентябре сообщалось, что в Рязанской области в 2021 году планируют капитально отремонтировать 21 дорогу. Их будут обновлять в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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