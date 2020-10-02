Мошенники через подставные фирмы похитили из казны ЯНАО 17 млн рублей

Из бюджета ЯНАО вывели более 17,5 млн рублей. Преступление с помощью подставных компаний совершили трое жителей ХМАО и Свердловской области, выдававшие себя за бизнесменов. Аферисты, отмывая деньги, тратили их на автомобили премиум-класса.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в окружной прокуратуре, преступники воспользовались региональной программой, по которой бизнесменам, берущим оборудование в лизинг, полагается субсидия на оплату первого взноса.

Мошенники покупали юридические лица, после чего от их имени отправляли поддельные документы в департамент экономики ЯНАО. В них было указано, что компании взяли в лизинг спецтехнику. В ответ власти перечисляли субсидии.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконном использовании документов и создании юридического лица. При обысках у обвиняемых нашли документы, печати и автомобили премиум-класса. Материалы дела направлены в суд Ноябрьска.