Две «Точки роста» открылись в Орловской области

В двух школах Залегощинского района Орловской области создали центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Всего в районе теперь четыре таких центра.

Как сообщает пресс-служба губернатора, школьные классы оснастили современным оборудованием, которое поможет заниматься инженерным и техническим профилем. В частности, у школ появились квадрокоптеры и 3D-принтеры, пишет InfoOrel.ru.

С обновлением материально-технической базы у детей появится возможность применять технику на различных уроках, например на физкультуре и математике.

В Залегощинском районе теперь насчитывается четыре «Точки роста». Две из них созданы в сельской местности и две в Залегощи.