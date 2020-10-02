Экраноплан «Лунь» станет экспонатом в дербентском парке «Патриот»

В Дербенте инженеры вытягивают на берег единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь». Работа почти ювелирная: корабль-самолет невозможно буксировать по суше. Вытягивать грузовиками нельзя — стальные тросы могут разорвать корпус экраноплана, так как он не из прочной стали.

Более 30 лет корабль-самолет стоял в военном порту. В 2020 году Каспийская флотилия передала «Лунь» Дербенту. Уникальный экраноплан буксировали по морю 14 часов. «Лунь» станет главным экспонатом в дербентском парке «Патриот».