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Экраноплан «Лунь» станет экспонатом в дербентском парке «Патриот»

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В Дербенте инженеры вытягивают на берег единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь». Работа почти ювелирная: корабль-самолет невозможно буксировать по суше. Вытягивать грузовиками нельзя — стальные тросы могут разорвать корпус экраноплана, так как он не из прочной стали.

Более 30 лет корабль-самолет стоял в военном порту. В 2020 году Каспийская флотилия передала «Лунь» Дербенту. Уникальный экраноплан буксировали по морю 14 часов. «Лунь» станет главным экспонатом в дербентском парке «Патриот».

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