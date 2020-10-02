Режим ЧС ввели в районе Саратовской области из-за пожара

В Екатериновском районе Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного лесного пожара. Возгорание возникло в 5 км к западу от села Сластуха.

По данным районной администрации, на момент обнаружения пожара 1 октября его площадь составляла 3 га. Тушение осложнялось холмистым рельефом и сильным ветром. Позже пожар распространился на площадь 25 га. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Возгорание характеризуется как низовое. В тушении принимали участие 35 человек и 10 единиц техники. На текущий момент очаг возгорания локализован.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Ранее режим ЧС был введен в Лысогорском и Аткарском районах в конце сентября. Площадь лесных пожаров составляла 60 га.