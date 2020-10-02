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Германия вернет России задержанные таможней 3 тыс. икон

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Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть более 2,9 тыс. икон и предметов культа, задержанных ранее таможней ФРГ, заявили в пятницу, 2 октября, «РИА Новости» в посольстве РФ в Берлине.

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«В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть Российской Федерации более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения. В настоящее время, по информации германских партнеров, указанные предметы находятся в таможенном управлении минфина ФРГ, которое занимается их упаковкой для последующей транспортировки в Россию», — рассказали агентству в дипведомстве.

В посольстве также отметили, что рассчитывают получить от Берлина более детальные сведения о готовности груза к отправке до конца текущего года.

25 сентября начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук сообщил, что Германия вернет России конфискованные иконы.

В июне стало известно, что на Пулковской таможне в Петербурге был задержан местный житель, который хотел отправить в Европу ценные иконы и кресты, большинство которых датируются XIX веком. Путевая икона с изображением Николая Чудотворца относится ко второй половине XVIII века.

По факту перемещения семи предметов религиозного культа в международном почтовом отправлении возбуждено два административных дела.

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