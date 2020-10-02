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В Ростовской области действуют два крупных лесных пожара

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В Ростовской области действуют два крупных лесных пожара: в Каменском и Цымлянском районах. Общая площадь возгораний составляет около 430 га. Ранее МЧС спасло от пожаров 10 населённых пунктов под Ростовом. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня. Пламя могло охватить свыше 1,6 тыс. жилых построек, в которых проживет 4 тыс. человек.

В Воронежской области потушен пожар площадью 100 га, спасатели работали в Павловском районе. Площадь, пройденная огнём в Лискинском районе, составила 166 га, этот возгорание тоже локализовано.

В МЧС области уверены, что пожары в регионе начались по вине людей. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту пожаров. Общая площадь возгораний в регионе превысила 350 га. С огнём борются 500 человек, в регион едут спасатели из Тулы, также задействовали вертолёт и спецтехнику. В тушении задействованы самолёты Бе-200 и вертолёты. В Воронежской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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