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Водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком в Татарстане

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В Альметьевском районе Татарстана при столкновении с грузовиком погиб водитель отечественной легковушки. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в четверг, 1 октября, на 275-м км автодороги Казань–Оренбург. По предварительным данным, 49-летний водитель «Лады» при повороте налево превысил скорость, потерял управление и вылетел на встречку, пишет InKazan.ru.

Легковушка столкнулась с тягачом MAN с полуприцепом. Водитель «Лады» получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия «скорой».

1 октября сообщалось, что в городе Воркута (Республика Коми) в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП девочка-подросток. Группу молодежи, которая шла по краю дороги, 30 сентября сбил 18-летний водитель Volkswagen, который получил права в сентябре этого года.

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