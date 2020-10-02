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Futurum Moscow: Модные показы вернутся в столицу 3 октября

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3 октября в столице в онлайн-формате состоится выставка-презентация молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. Ее проводит Национальная палата моды при поддержке Фонда моды и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Прямую трансляцию Futurum Moscow покажут в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ «ВКонтакте», а также на международных онлайн-платформах.

«Проект Futurum Moscow уже третий год открывает новые имена в моде и поддерживает креативные таланты будущего. В программу мероприятия войдут показы дизайнеров, световые перформансы и создание граффити-объекта, — отметил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Мероприятие пройдет без гостей. За трансляциями показов и созданием арт-объекта можно будет наблюдать из любой точки мира».

Мероприятие пройдет на территории государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш». Капсульные коллекции представят SEYANA, BEENA, //cult.code, Agatha Ænter, k∅d, General VI, NOT TODAY, ГИДРОПЛАН, BLANC, ANYA KHALIULINA, MAINONA FRITZ, ST by Sonya Tikhonova, CHERVONSKY.

Саунд-дизайн для трансляции разработает искусственный интеллект от команды MUBERT. Автор визуальных эффектов — диджитал-художник Станислав Глазов.

«Futurum Moscow — про будущее моды, искусства и инноваций. Молодые таланты — новая творческая энергия мегаполиса, которая особенно необходима сейчас, в момент всеобщего стресса», — подчеркнул президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Художники Алексей Новиков, Максим Карадутов и Егор Карпенко создадут «Объект #04-0.02» — световую инсталляцию из множества квадратов разного размера. В многочасовом онлайн-перформансе примут участие Андрей Aznet, Sasha RTS под псевдонимом Risui Tusui, работы которого можно встретить в Австрии, США и Франции, а также Misha Vert — мультидисциплинарный художник уличной волны.

Справочно:

Futurum Moscow — это выставка-презентация московских дизайнеров и художников. Она проходит дважды в год с 2017 года. За пять сезонов в мероприятии приняли участие 113 дизайнеров и более 20 художников. Получить подробную информацию можно на сайте.

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