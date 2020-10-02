На руководителя убитой в Подмосковье воспитательницы завели дело о халатности

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении заведующей детским садом в подмосковном Воскресенске, где в августе была убита воспитательница. Об этом сообщила региональная прокуратура в пятницу, 2 октября.

Прокурорская проверка показала, что в саду не была должным образом обеспечена охрана. Там находился всего один охранник, часть камер не работала, а некоторые помещения не были обеспечены видеонаблюдением. Допуск постороннего человека на территорию сада также был нарушением требований.

Убийство было совершено 31 августа. Муж одной из воспитательниц ворвался в детский сад и нанес ей многочисленные ножевые ранения. Всё произошло на глазах у детей. Источники рассказали, что их семейная жизнь была неблагополучной. Женщина подала на развод, брак должны были расторгнуть в сентябре.

2 сентября подозреваемый в убийстве был арестован. На допросе он сказал, что совершил преступление на почве ревности.