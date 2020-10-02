Дезинфекцию общественных пространств возобновят в Биробиджане

В Биробиджане проводится комплекс мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В детских садах и школах областного центра рабочий день начинается с обязательного измерения температуры у воспитанников и работников. Дети и взрослые, не прошедшие «утренний фильтр», отправляются домой. Кроме того, работники дошкольных учреждений во всех помещениях проводят обязательную дезинфекцию в течение всего дня.

В мэрии Биробиджана принято решение усилить противоэпидемиологические мероприятия, сообщает ИА ЕАОMedia. В здании и кабинетах в течение всего рабочего дня дверные ручки, выключатели, перила и другие контактные поверхности должны обрабатываться дезинфицирующими средствами.

С 5 октября на территории города возобновится дезинфекция остановочных комплексов и общественных пространств. Еще весной специально для этих целей было приобретено необходимое оборудование. Так же санобработка должна проводиться и в автобусах. Управлению ЖКХ мэрии города поставлена задача организовать эту работу.