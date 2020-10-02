Мотоциклистка погибла в ДТП в Мурманске
В Мурманске при столкновении с иномаркой погибла мотоциклистка. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области.
Авария произошла поздно вечером в четверг, 1 октября, на пересечении проспекта Кольский и улицы Пономарева. По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем мотоцикла столкнулась с иномаркой, пишет ИА FlashNord.
В результате ДТП мотоциклистка получила различные травмы, от которых скончалась на месте до прибытия «скорой».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В конце сентября мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, а затем въехал в два автомобиля на севере Москвы. Пострадавшего ребенка госпитализировали, полиция проводит проверку.