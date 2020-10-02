Новосибирские садоводы передали зоопарку 17 т своего урожая

В Новосибирском зоопарке подходит к концу акция «Добрый урожай», в рамках которого садоводы передали для животных более 17 т овощей и фруктов. Это рекордный сбор за всё время существования мероприятия.

С 2012 года прием осеннего урожая в зоопарке назвали акцией «Добрый урожай». Ежегодно количество привозимых садоводами овощей, фруктов, ягод и зелени увеличивалось. Сотрудники зоопарка отмечают, что сезонный урожай полезен для животных. Растительное питание обязательно дают даже хищникам, пишет VN.ru.

Некоторые овощи и фрукты сотрудники заготавливают на зиму. Например, из яблок на кухне варят варенье без сахара для медведей. Ягоды и зелень замораживают, а овощи закладывают в холодные кладовые для длительного хранения.

Ранее сообщалось, что в Липецке в рамках осеннего сбора жители города и области принесли в зоопарк 2 т овощей и фруктов.