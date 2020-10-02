Круглосуточные центры серопрофилактики закроют в Томске

В Томске завершают работу круглосуточные центра серопрофилактики. В случае присасывания клещей горожане могут обратиться в травмпункт поликлиники № 10 и детскую больницу № 1.

Два круглосуточных пункта были открыты в апреле, позже еще один пункт начал работу в связи с высокой активностью клещей. 2 октября принято решение о завершении работы точек, где горожане могли получить экстренную помощь после укуса клещей. Об этом пишет РИА «Томск».

За последнюю неделю в медицинские учреждения с присасыванием клещей обратились 36 человек. Всего с начала сезона выявлено 25,8 тыс. случаев укусов вредителей. Томскую область относят к регионам РФ с наиболее высокой численностью клещей. Показатель заболеваемости энцефалитом в пять раз превышает средний по стране.

Жители районов Томской области могут обращаться за помощью в приемные отделения районных больниц и поликлиник.