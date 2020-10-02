Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз выделил €720 млн на синхронизацию энергосистем стран Балтии
Экономика
Нефть и акции подешевели после сообщений о коронавирусе у Трампа
Общество
Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году
Мир
Минск пригрозил Евросоюзу разрывом дипотношений
Мир
В Баку заявили о ракетном обстреле Арменией села на западе Азербайджана

Круглосуточные центры серопрофилактики закроют в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске завершают работу круглосуточные центра серопрофилактики. В случае присасывания клещей горожане могут обратиться в травмпункт поликлиники № 10 и детскую больницу № 1.

Два круглосуточных пункта были открыты в апреле, позже еще один пункт начал работу в связи с высокой активностью клещей. 2 октября принято решение о завершении работы точек, где горожане могли получить экстренную помощь после укуса клещей. Об этом пишет РИА «Томск».

За последнюю неделю в медицинские учреждения с присасыванием клещей обратились 36 человек. Всего с начала сезона выявлено 25,8 тыс. случаев укусов вредителей. Томскую область относят к регионам РФ с наиболее высокой численностью клещей. Показатель заболеваемости энцефалитом в пять раз превышает средний по стране.

Жители районов Томской области могут обращаться за помощью в приемные отделения районных больниц и поликлиник.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020