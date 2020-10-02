Лесничества в Мурманской области объединили в единый центр

Учреждение «Мурманское лесничество» сменило название и стало Региональным центром лесного и экологического контроля. Другие лесничества присоединятся к центру в качестве филиалов.

Соответствующее постановление подписала министр природных ресурсов и экологии региона Анна Багрова. Реорганизация затронет Терское, Мончегорское, Ловозерское, Кольское, Зашейковое, Кандалакшское и другие лесничества. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В региональном центре работают 244 сотрудника. Также за центром закрепили имущество более чем на 50 млн рублей.

Реструктуризация необходима для обеспечения реализации установленных Лесным кодексом РФ отдельных полномочий в осуществлении экологического и охотничьего надзора.