Двухнедельный карантин начался в муниципалитете Ибица. Рестораны и ТЦ закрываются не позднее 10 вечера. Количество гостей — 25% от обычного числа посетителей. Магазины не должны быть заполнены более чем на 50%. Встречи компаниями больше пяти человек запрещены. В последние дни в Испании ежедневно фиксируют около 10 тыс. заражений.

Режим ЧС из-за коронавируса намерены продлить в Италии. Его срок действия истекает 15 октября. Возможно, особые меры будут действовать до января 2021 года.

Елизавета II отменила крупные встречи в ближайшие месяцы. В Букингемском дворце отметили, что соблюдать меры по дистанцированию на таких приёмах невозможно.

Распространение коронавируса ускорилось во Франции. За сутки выявили почти 14 тыс. новых случаев. Глава французского минздрава заявил, что в Париже, вероятно, введут режим повышенной готовности. Бары и рестораны в городе могут закрыть уже в понедельник.