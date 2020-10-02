Температура выше нормы ожидается в Башкортостане в октябре

Синоптики прогнозируют теплый октябрь на территории Башкортостана. Среднесуточная температура превысит норму на 1,5 градуса.

Согласно прогнозам, в ночь на 3 октября местами возможны заморозки до -3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +16...+21 градуса. В отдельных районах возможен дождь.

Согласно долгосрочным прогнозам, среднесуточная температура за октябрь ожидается в пределах +4...+5 градусов. Это на 1,5 градуса выше нормы, пишет ИА «Башинформ». Для республики более характерна температура октября около +2,5 градуса.

В ноябре среднесуточная температура, согласно многолетним наблюдениям, обычно составляет -5,1 градуса, в декабре холодает до -11 градусов, в январе — до -14,8 градуса.