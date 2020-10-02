Метеоролог оценила температурный рекорд на полюсе холода в Якутии

Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в Верхоянске, следует расценивать как экстремальное погодное явление. Такое мнение в пятницу, 2 октября, выразила начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

В июне температура воздуха в Верхоянске прогрелась до +38 °С, пишет «Газета.ру». Подобный абсолютный максимум — +38,3 °С — был зафиксирован в Якутске в 2010 году.

«Этот год действительно был исключительным, уже в июне можно было купаться в реках и озерах, хотя обычно купальный сезон наступает не раньше июля. Лето в Заполярье в 2020 году выдалось длиннее и жарче, чем в центральной части Якутии. Однако мы не можем говорить, что рекорд температуры в Верхоянске говорит об изменении климата. Это все-таки отдельное <...> явление, которое говорит только о сюрпризах погоды», — сказала Маршалик в разговоре с «РИА Новости».

Она подчеркнула, что выводы об изменении климата можно делать только на основании долгосрочных трендов. В то же время, они указывают, что есть тенденция к увеличению средних температур в течение всего года.

В сентябре Всемирная метеорологическая организация обновила рекорд самых низких температур в Северном полушарии. Температура -69,6 °C на автоматической метеостанции в Гренландии 22 декабря 1991 года — признана самой низкой из зафиксированных в истории.

В конце июля профессор Токийского университета Масаюки Икэда из отделения планетарных исследований и изучения Земли факультета естественных наук заявил, что новый ледниковый период на Земле может наступить через 100 лет.