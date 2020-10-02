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Суд Красноярского края оставил под арестом экс-главу минлесхоза

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Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего главы регионального министерства лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается 2 октября на сайте суда.

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19 сентября суд арестовал Маслодудова на два месяца.

«Выслушав стороны, участвующие в процессе, суд принял решение оставить меру пресечения Димитрию Маслодудову без изменения, а апелляционную жалобу его адвоката без удовлетворения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что защита экс-министра просила о смягчении меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова, его ребенка, а также потерю кормильца в семье.

Сам бывший глава минлесхоза просил суд проявить гуманизм, заявив о готовности пройти проверку на полиграфе.

В свою очередь, прокурор выразил опасения за жизнь свидетелей, поскольку Маслодудов подозревается в особо тяжком преступлении, связанном с госслужбой, и ходатайствовал о сохранении избранной ранее меры пресечения в виде ареста.

Димитрий Маслодудов был задержан 18 сентября. В отношении него Следственный комитет возбудил дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Подозреваемый свою вину признал.

По данным следствия, посредником в преступлениях выступал родной брат бывшего чиновника. Маслодудов получал деньги за разрешение на вырубку леса. В период с марта 2018-го по март 2020 года года экс-министр получил около 4 млн рублей. Брат задержанного был арестован ранее.

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