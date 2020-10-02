Гендиректора «Омсктрансмаша» Лобова обвиняют в растрате

Гендиректора предприятия «Омсктрансмаш» Игоря Лобова обвиняют в растрате – хищении чужого имущества в особо крупном размере. Он заключал договоры на юридические и транспортные услуги по завышенным ценам. Ущерб от его действий оценивается в 219 млн рублей.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», по версии следствия Лобов с 2011 по 2016 годы через посредника заключил договоры на оказание юридических, транспортных и транспортно-экспедиционных услуг по заведомо завышенной цене. Общая сумма контрактов составила более 330 млн рублей. Услуги по факту оказывали сотрудники предприятия, а те, что оказывали сторонние организации, стоили значительно дешевле заявленного.

Лобов вину не признал. Суд в счет возмещения ущерба наложил арест на квартиру обвиняемого в центре Москвы стоимостью 98 млн рублей.

Соучастник преступления скрывается за границей, он объявлен в международный розыск. По делу допросили более 100 свидетелей, провели 15 различных экспертиз. Материалы дела направлены в суд. Лобову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.