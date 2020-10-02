Метеорологи предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве

Метеорологи спрогнозировали высокое атмосферное давление в Москве до конца недели. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» в четверг, 1 октября.

По словам специалистов, максимальное значения атмосферного давления ожидается в воскресенье, 4 октября, оно составит 758 мм ртутного столба. Этот показатель превышает норму на 12 единиц. Вместе с тем, синоптики отмечают, что рекордным атмосферное давление не станет, рекорд составляет 763 мм рт. ст. и был зафиксирован в 1942 году.

Понижаться атмосферное давление начнет с начала следующей недели, отмечает телеканал «Звезда».

Специалисты напомнили, что высокий фон атмосферного давления неблагоприятно отражается на самочувствии людей, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

1 октября сообщалось, что Минувший сентябрь стал одним из самых теплых за последние 140 лет метеонаблюдений в Москве. Средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса.