Ученые нашли 14 хорошо сохранившихся саркофагов в некрополе под Каиром

Египетские археологи на территории некрополя Саккара под Каиром обнаружили 14 хорошо сохранившихся саркофагов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафу Вазири.

По оценкам экспертов, возраст захоронений составляет порядка 2,5 тыс. лет. Саркофаги нашли на глубине около 10 м и более. Все они выполнены из крашеного дерева и прекрасно сохранились. Археологи предполагают, что обнаруженные артефакты относятся к XXVI династии фараонов. В одном из саркофагов была найдена хорошо сохранившаяся мумия. В ближайшее время эксперты намерены вскрыть еще несколько, сообщает телеканал «Звезда».

Масштабные раскопки проводятся еще с весны 2018 года. За четвертый сезон работ, стартовавший 1 августа текущего года, было найдено 14 новых саркофагов. Всего за время раскопок было сделано 27 подобных находок.