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На Дальнем Востоке запустили пилотную сеть стандарта 5G

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Во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) компания МТС совместно с компанией Huawei запустила первую в регионе пилотную зону 5G, сообщает VladNews в пятницу, 2 октября.

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Отмечается, что пилотная зона будет использоваться в исследовательских целях и позволит ученым и разработчикам реализовывать научные проекты вуза, тестировать решения в области VR- и AR-технологий, беспилотного транспорта и робототехники.

«Владивосток стал одним из первых городов, где появилась пилотная сеть пятого поколения. Это стратегическая территория для страны, ворота в АТР, регион с высоким уровнем развития технологий и динамично развивающейся экономикой. Кроме того, во Владивостоке есть необходимая кадровая, научная и техническая база», — рассказал вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

Егоров подчеркнул, что впоследствии разработки университета станут доступны бизнесу, что поспособствует эффективному развитию региона и страны.

В августе пилотную зону 5G запустили в городском пространстве «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге.

Пользователи могут протестировать возможности сетей пятого поколения на примере компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности.

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