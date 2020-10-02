Житель Перми из мести взорвал автомобиль девушки

Ленинский районный суд Перми приговорил местного жителя к условному сроку за то, что тот взорвал автомобиль девушки после ссоры из-за места на парковке. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

ЧП произошло 8 октября 2019 года возле дома на Комсомольском проспекте. Местные жители услышали громкий хлопок, после которого был обнаружен поврежденный автомобиль Nissan Qashqai.

Во время осмотра машины под правым передним колесом было найдено самодельное взрывное устройство. Также оказалось испорчено транспортное средство, припаркованное рядом. Общий ущерб превысил 700 тыс. рублей, сообщает сайт kp.ru. Люди не пострадали.

58-летний злоумышленник был задержан спустя неделю возле своего дома. Правоохранители осмотрели автомобиль подозреваемого и нашли там еще одно взрывное устройство, а также парики и усы для конспирации. Также два взрывных устройства мужчина хранил во дворе своего дома, сообщает телеканал «Звезда».

Следователи установили, что за полгода до произошедшего у мужчины произошел конфликт с хозяйкой взорванной машины из-за места на парковке. Во время следствия он не признавал вину и не шел на контакт с полицией.

Злоумышленника приговорили к условному сроку по статье о повреждении имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном из хулиганских побуждений путем взрыва, на срок четыре с половиной года, а также он должен выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

В марте сообщалось, что в Оренбурге мужчина из мести сжег машину пасынка.