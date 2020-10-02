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Токийская фондовая биржа возобновила работу после технического сбоя

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Токийская фондовая биржа (ТФБ) в пятницу, 2 октября, возобновила работу после крупного технического сбоя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте биржи.

«Мы выражаем наши искренние извинения за неудобства, вызванные системным сбоем ТФБ, и хотели бы попросить вас и дальше поддерживать отношения и сотрудничать с рынком», — сказано в сообщении.

Торги были остановлены в 08:35 по местному времени (02:35 мск) накануне, 1 октября. В результате проблем на ТФБ работу были вынуждены остановить и другие японские биржи — в Саппоро и Нагое. В результате продолжили работу только фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа.

Последний раз крупный сбой на Токийской фондовой бирже случился в 2018 году.

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