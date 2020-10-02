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В Англии запретили пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки

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Власти Великобритании запретили пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки на территории Англии. Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства в четверг, 1 октября.

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Отмечается, что власти страны прибегли к таким мерам в целях борьбы с пластиковыми отходами.

«Это является очередным шагом правительства по защите окружающей среды и очистке океанов от отходов одноразового пластика», — говорится на сайте британского ведомства.

Будет ли запрет действовать на территории других регионов страны — Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса — не сообщается.

Британцы ежегодно используют 4,7 млрд пластиковых трубочек, 316 млн мешалок и 1,8 млрд ватных палочек. По данным правительства, огромная их часть после использования попадает в океан, а это негативно отражается на морской флоре и фауне.

Помимо этого, власти приняли решение увеличить стоимость пластиковых пакетов в супермаркетах до 10 пенсов с апреля 2021 года, пишет телеканал «360». Решение принято в рамках программы полного отказа от одноразового пластика к 2042 году, пишет «Газета.ру».

Как пишет сайт aif.ru, в мире в сточные воды и на свалки ежегодно попадает около 300 млн т пластика, который в морях сбивается в огромные мусорные кучи.

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